Nabil Bentaleb révèle pourquoi son transfert au LOSC a traîné

Bentaleb s’est fait peur.

Attendu depuis plus d’un mois à Lille, son club formateur qui est aussi celui de la ville où il est né et a grandi, Nabil Bentaleb a bien failli manquer cette opportunité. L’international algérien passé par Tottenham (43 sélections), qui évoluait à Angers l’an dernier, a dû faire face à un souci médical qui l’a temporairement empêché de signer au LOSC jusqu’à ce lundi. « Le docteur a souhaité faire une IRM et on a vu une inflammation au myocarde (myocardite, ndlr), racontait le milieu de terrain ce mercredi lors de sa présentation, dans des propos rapportés par La Voix du Nord. Je suis tombé des nues. J’étais asymptomatique. Pour moi j’étais en parfaite santé. Quand on m’a annoncé ça, c’était difficile à croire. À partir de là il a fallu faire régulièrement des IRM pour voir où en était l’inflammation. Pendant cette période, je me suis contenté d’entretien musculaire, je devais éviter tout effort au niveau du cardio afin de faciliter la guérison. »…

AC pour SOFOOT.com