N'Goné Fall : « Africa2020, c'est l'Afrique qui parle d'elle-même »

Quelle perception aura-t-on de l'Afrique à l'issue de la Saison Africa2020 qui va se dérouler du 1er juin à la mi-décembre de cette année ? La question est posée. En attendant, il y a lieu de retenir que ce projet lancé à l'initiative du président Emmanuel Macron est d'ores et déjà inédit et hors normes. Hébergée à l'Institut français qui se promet de « faire vivre les cultures », la Saison Africa2020, dédiée aux 54 pays d'Afrique, est annoncée comme « conçue autour des grands défis du XXIe siècle » et se propose de « présenter les points de vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora récente ». Pour orchestrer tout ça, c'est une commissaire d'exposition sénégalaise qui a été choisie. Son nom : N'Goné Fall. Diplômée de l'École spéciale d'architecture à Paris, cette ingénieure culturelle a fait ses preuves dans un parcours qui parle de lui-même. Professeure associée au département master en industries culturelles de l'université? Senghor d'Alexandrie en Égypte (2007-2011), N'Goné Fall a également enseigné au département Curating the Archives à la Michaelis School of Fine Arts de Capetown en Afrique du Sud (2017) et à?la filière arts et culture de l'université? Abdou-Moumouni de Niamey au Niger (2018). Auparavant, elle a été directrice de la rédaction de l'emblématique magazine d'art contemporain africain Revue noire de 1994 à 2001, puis dirigé des ouvrages sur les arts visuels...