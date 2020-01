N'Golo Kanté offre un but à Arsenal en glissant, les Gunners se moquent de lui

C'est une gamelle qui coûte cher. Titulaire avec Chelsea lors du derby contre Arsenal en Premier League (2-2), mardi soir, N'Golo Kanté a involontairement permis aux Gunners de se relancer. Réduits à dix à l'extérieur après l'expulsion de David Luiz et menés au score à cause du pénalty offert par l'ancien défenseur du PSG, les hommes de Mikel Arteta étaient mal embarqués. Mais ça, c'était avant l'heure de jeu.63e minute du match, le Brésilien des Blues de Chelsea tire un corner dans la surface d'Arsenal. Repoussé de la tête par un défenseur, le ballon arrive dans les pieds de l'attaquant des Gunners Gabriel Martinelli à 20 m de son but. Qui fonce à grandes enjambées vers le camp adverse.En position de dernier défenseur au milieu de terrain, N'Golo Kanté glisse et laisse le champ libre au jeune joueur de 18 ans qui poursuit sa chevauchée jusqu'à la surface de Chelsea où il trompe Kepa et égalise. Le but de la soirée ? La chevauchée fantastique de Gabriel Martinelli qui profite d'une glissade du malheureux N'Golo Kanté pour égaliser face aux Blues ! pic.twitter.com/Ex18tQlez0-- Canal Football Club (@CanalFootClub) January 21, 2020 Dépité, le milieu de terrain de l'équipe de France est remplacé quelques minutes plus tard. Sur la pelouse, ses partenaires finissent par concéder le nul (1-1) après avoir repris l'avantage à la 84e minute puis s'être fait de nouveau reprendre trois minutes plus tard.Défendu par LampardEn conférence de presse, son entraîneur Frank Lampard s'est refusé à accabler N'Golo Kanté. « C'est quelque chose qui peut arriver, a-t-il estimé. L'erreur, c'est ce qui s'est passé devant la surface. On aurait dû faire ce travail (NDLR : presser pour empêcher la relance), mais on ne l'a pas fait. »Un soutien qui n'a pas empêché les internautes de railler le Français. Un peu moqueur, le club d'Arsenal a également posté une photo de la glissade fatidique ...