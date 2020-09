N'Golo Kanté, douze mois d'affinage

Ça y est : on a retrouvé Kanté ! Et c'est peut-être la seule vraie bonne nouvelle que les Bleus ont pu ramener de Suède samedi, après une année compliquée où le milieu français semblait avoir perdu son sourire.

Kanté qui couvre 30% de la surface de la Terre par-ci ; Kanté qui contribue au réchauffement climatique rien qu'avec sapar là ; Kanté qui est son propre producteur d'énergie ; Kanté qui peut parler en braille ; Kanté qui peut tacler ton ami imaginaire... Si la saison 2019-2020 n'a eu rien qu'un seul bénéfice, c'est bien d'avoir mis fin aux " Kanté facts ". En effet, malgré cette cascade d'hyperboles, le chouchou du Mondial 2018 n'a depuis plus été aperçu au niveau qui était le sien pendant la campagne russe. Comme si la magie s'était évaporée un soir de finale contre la Croatie à cause d'une vilaine gastro. Pourtant, samedi en Suède, NG a refait surface avec tout l'abattage qu'on lui connaissait, comme si ce cycle négatif pouvait être enfin bouclé ce mardi contre la Croatie, justement.Meilleur Français à la récupération avec ses treize ballons, dont cinq interceptions et huit duels gagnés (sur quatorze), joueur ayant touché le plus de ballon (88), ledes Bleus a retrouvé de son lustre d'antan sur la pelouse de Solna. Au point de rappeler à son sélectionneur de quel bois il est fait. ", évaluait Didier Deschamps." Alors qu'il avait manqué cinq rencontres sur les neuf qu'ont disputé les Bleus depuis juin 2019, auquel il en faut ajouter trois où il est resté cloué au banc, ce n'est pourtant pas son fauteuil habituel qui lui avait été réservé pour son retour. À la place de Paul Pogba, c'est Adrien Rabiot qui l'accompagnait, joueur avec qui il n'avait plus évolué depuis mars 2018 et un amical en Russie. Et à la place de l'immuable 4-2-3-1, c'est dans une organisation en 3-4-1-2 inédite pour lui en sélection qu'il a été parachuté. Des changements