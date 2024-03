information fournie par So Foot • 07/03/2024 à 23:46

Myziane Maolida : « Parfois, il faut se prendre un mur pour comprendre »

Venu se relancer à Hibernian après des années délicates à Nice et au Hertha Berlin, Myziane Maolida revit en Écosse où, à 25 ans, il enchaîne les buts. L’international comorien formé à Lyon revient sur le début de sa carrière depuis un café non loin de son domicile d’Edimbourg. Et rêve toujours de Premier League.

Tu as déjà marqué quatre buts en neuf matchs depuis ton arrivée en prêt, fin janvier, à Hibernian. Comment tu l’expliques ?

Je suis venu ici pour avoir du temps de jeu, montrer que je suis un joueur déterminé avec un bon état d’esprit, qui travaille, a faim, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, lire ou entendre. Et c’est ce que je suis en train de faire, il faut continuer.…

Propos recueillis par Victor Lengronne, à Edimbourg pour SOFOOT.com