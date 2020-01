Mystérieuse pneumonie virale en Chine : les Etats-Unis prennent leurs précautions

La mystérieuse pneumonie apparue en Chine suscite des inquiétudes croissantes : une deuxième personne est décédée, des dizaines de patients restent contaminés et les Etats-Unis ont mis en place un dépistage dans plusieurs de leurs aéroports.Un Chinois de 69 ans est décédé mercredi à Wuhan (centre), ville de 11 millions d'habitants où la totalité des cas chinois ont été recensés depuis le mois dernier, a indiqué la Commission municipale de l'hygiène et de la santé tard jeudi. Les autorités sanitaires locales se sont voulues rassurantes cette semaine : selon elles, le risque d'une transmission du virus entre humains, s'il n'est « pas exclu », est jugé « faible ». L'épidémie alimente les craintes d'une réapparition d'un virus de type Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), hautement contagieux, qui avait tué quelque 650 personnes en Chine continentale et à Hongkong en 2002-2003.Selon le dernier bilan, en plus de la dernière victime de mercredi, un Chinois de 61 ans était déjà décédé la semaine dernière, au moins 41 malades au total ont été recensés à Wuhan. Parmi eux, 12 ont pu sortir de l'hôpital et cinq sont toujours dans un état grave.Un marché alimentaire de Wuhan comme épicentre ?L'enquête des autorités chinoises a permis de déterminer que plusieurs patients travaillaient sur un marché de la ville spécialisé dans la vente en gros de fruits de mer et de poissons.La municipalité a pris plusieurs mesures, ordonnant en particulier la fermeture du marché concerné, où des opérations de désinfection et des analyses ont été effectuées. La souche incriminée est un nouveau type de coronavirus, une famille comptant un grand nombre de virus. Ils peuvent provoquer des maladies bénignes chez l'homme (comme un rhume) mais aussi d'autres plus graves comme le Sras. Les autorités chinoises ont toutefois écarté une réapparition de ce dernier virus.Selon la Commission de la santé de ...