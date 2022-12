Mustapha Hadji : "On a un peu le droit de s'enflammer, non ?"

Mardi soir, Mustapha Hadji (51 ans, 64 sélections, 12 buts) a vécu depuis Marrakech la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne (0-0, 3-0 aux tab). L'ancien milieu de terrain de Nancy, du Sporting Lisbonne, de Coventry et du Fola Esch croit fermement aux chances des Lions de l'Atlas d'étirer leur séjour au Qatar, même s'il reconnaît la qualité du Portugal.

"Il faut respecter le Portugal,

J'étais chez moi, avec ma petite famille, à Marrakech. J'étais revenu un peu plus tôt au Maroc pour assister à ce match. J'ai ressenti une immense joie, un vrai bonheur après le tir au but d'Hakimi. Une immense fierté ! En étant au Maroc, j'ai vécu l'incroyable ferveur du peuple pour la sélection nationale. Depuis le début de la Coupe du monde, on sent qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, mais plus les matches passent, plus c'est impressionnant. Par exemple, mardi, je suis allé chercher mon fils à l'école à 15 heures, car à 16 heures, horaire du coup d'envoi, presque tout le monde est devant la télé. Presque tout s'arrête quand les Lions de l'Atlas jouent. Même les gens qui ne s'intéressent pas forcément au football suivent le parcours de la sélection.Oui, et on a même vu Sa Majesté le Roi descendre dans la rue, presque sans sécurité autour de lui, pour partager avec les Marocains ce moment de joie. Je pense qu'il n'y a qu'au Maroc où on peut voir ça ! Le Maroc est un vrai pays de football, mais ce qui me fait plaisir, c'est que les succès des Lions de l'Atlas sont aussi fêtés ailleurs en Afrique et dans les pays arabes.Oui. Le mental de cette équipe est assez extraordinaire. Elle ne lâche rien, sait se montrer solidaire, même quand elle est dominée et mise sous pression. Une équipe qui n'a encaissé qu'un seul but en quatre matches, après avoir affronté la Croatie (0-0), la Belgique (2-0) et l'Espagne, cela veut dire que ses résultats ne sont pas un hasard. Pour moi, cette qualification face à la Roja n'est pas un exploit, vu ce que le Maroc avait montré auparavant, notamment contre les Belges. Mais c'est une vraie belle performance, car l'Espagne était un des favoris de cette Coupe du monde.