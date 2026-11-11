Mussolini prolonge avec la Lazio

Bromanzo criminale. Après avoir enchaîné les prêts à la Juve Stabia et la Cremonese (Serie B), Romano Floriani Mussolini, l’arrière-petit-fils du dictateur éponyme, a finalement réussi à s’installer à la Lazio, où il opère dans le XI titulaire de Gennaro Gattuso au poste d’arrière droit (ça ne s’invente pas).

Auteur d’un but en onze apparitions en Serie A cette saison, le joueur de 23 ans est désormais lié avec les Laziale jusqu’en 2031. Le club romain a partagé la nouvelle dans un communiqué publié ce mardi soir.…

JD pour SOFOOT.com