Musk retirera son offre d'achat d'OpenAI si elle garde son statut d'organisation à but non lucratif

Elon Musk renoncera à son offre d'achat d'OpenAI pour la somme de 97,4 milliards de dollars si le conseil d'administration de la start-up garde un modèle d'organisation à but non lucratif ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Elon Musk renoncera à son offre d'achat d'OpenAI pour la somme de 97,4 milliards de dollars si le conseil d'administration de la start-up garde un modèle d'organisation à but non lucratif, selon des documents judiciaires déposés mercredi.

Lundi, Elon Musk a proposé de racheter la start-up à l'origine de l'agent conversationnel ChatGPT. Le patron d'OpenAI Sam Altman a rapidement rejeté l'offre, indiquant que la start-up d'intelligence artificielle (IA) générative n'était "pas à vendre".

"Si le conseil d'administration d'OpenAI, Inc. est prêt à préserver la mission de l'organisation à but non lucratif et à accepter de retirer le signe +à vendre+ de ses actifs en stoppant sa transition, (Elon) Musk retirera son offre", selon les documents.

OpenAI fonctionne actuellement à travers une structure hybride, en tant qu'organisation à but non lucratif avec une branche à but lucratif.

Le passage à un modèle à but lucratif, que M. Altman considère comme crucial pour le développement de l'entreprise, a exacerbé les tensions avec M. Musk.

Elon Musk et Sam Altman faisaient tous les deux partie de l'équipe de 11 personnes qui a fondé OpenAI en 2015, le premier ayant apporté un financement initial de 45 millions de dollars.

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, le 3 février 2025 à Tokyo ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Trois ans plus tard, M. Musk a quitté l'entreprise, OpenAI évoquant "un futur conflit potentiel pour Elon... alors que Tesla", dont Elon Musk est le patron, "continue à se focaliser sur l'IA."

Les coûts considérables liés à la conception, à l'entraînement et au déploiement des modèles d'IA ont contraint l'entreprise à rechercher une nouvelle structure qui donnerait aux investisseurs une participation au capital et offrirait une gestion plus stable.

Le passage à une société à but lucratif traditionnelle nécessite l'approbation des autorités de Californie et du Delaware. Les juges devront décider combien vaut la branche à but non lucratif d'OpenAI, qui deviendra un des actionnaires de l'entreprise.

Les investisseurs actuels préfèrent une valorisation plus faible afin de rentabiliser leurs parts dans la nouvelle société.

Le président américain Donald Trump (g) et le PDG d'OpenAi, Sam Altman, à la Maison Blanche, le 21 janvier 2025 à Washington ( AFP / Jim WATSON )

La dernière manœuvre d'Elon Musk pour saper son ancien allié est intervenue peu après l'apparition de Sam Altman à la Maison-Blanche, annonçant sa participation à Stargate, un projet privé d'infrastructure d'IA parrainé par Donald Trump en partenariat avec la société japonaise SoftBank.

Elon Musk, qui joue un rôle central au sein de la nouvelle administration Trump, a immédiatement critiqué ce projet à 500 milliards de dollars, affirmant que le financement n'était pour l'instant pas assuré, dans une apparente rupture avec le président américain.