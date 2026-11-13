Musique: souffrant d'acouphènes, le batteur de Duran Duran quitte le groupe

Le groupe Duran Duran à Los Angeles le 5 novembre 2022 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Theo Wargo )

Le batteur de Duran Duran, Roger Taylor, quitte le groupe britannique et met fin à sa carrière en raison de l'aggravation de ses acouphènes, a annoncé la formation phare de la new wave des années 1980.

"C'est l'une des décisions les plus difficiles que j'aie jamais eu à prendre. Jouer de la batterie dans ce groupe a été la joie de ma vie", a déclaré le musicien de 66 ans, cité dans le communiqué du groupe publié jeudi soir sur Instagram.

"La vérité, c'est que mes acouphènes n'ont cessé d'empirer, et j'en suis arrivé au point où je dois maintenant écouter mon corps et mes médecins", a-t-il ajouté.

Roger Taylor a rejoint le groupe en 1979, un an après sa formation à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Il a participé aux premiers albums qui ont imposé Duran Duran sur la scène musicale britannique et au-delà, dont "Rio" et "Seven and the Ragged Tiger".

Sa batterie a accompagné des tubes emblématiques comme "Girls on Film" (16 millions de vues sur YouTube) ou "The Reflex" (26 millions de vues).

Il avait quitté le groupe en 1985, avant de le retrouver durablement en 2001.

"Roger est notre frère. Sa batterie a contribué à définir le son de Duran Duran dès le début, et le fait de l'avoir retrouvé à nos côtés depuis 2001 a été incroyablement important pour nous tous", ont réagi les membres du groupe, Simon Le Bon, Nick Rhodes et John Taylor.

"Il fera toujours partie de cette famille, tandis que nous continuerons à explorer de nouveaux projets passionnants avec le groupe".

Cette annonce intervient après une tournée au Royaume-Uni et en Europe. Elle s'est achevée le 6 novembre à Madrid.