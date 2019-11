Musique : Karim Ammour, à ch?ur ouvert

Sur la vaste et élégante Plaza de España, à Séville, ce 20 octobre, la puissance émotionnelle d'un ch?ur géant battant à l'unisson déploie toute son ampleur : près de 500 voix s'élèvent et transportent le public sur des airs de flamenco. Constitué de choristes amateurs adultes, sévillans et nantais, et de 50 enfants de l'école française de la ville, le collectif UrbanVoices dialogue avec le trio espagnol La Niña, au rythme du cajon (Toni Mangas), de la guitare virtuose et percussive (José del Valle), bel écrin pour l'interprétation viscérale de la chanteuse Marta. Ils revisitent ensemble des pièces traditionnelles de ce genre né en Andalousie à la fin du XVIIIe siècle, creuset de multiples influences (gitanes, arabes, juives?), forme intimiste où ne figure pas ce type de formation vocale.C'est donc ici le plus grand ch?ur de l'histoire du flamenco. Musicien nantais d'origine algérienne, né en banlieue parisienne, Karim Ammour est le fondateur et le directeur musical de ce concept inédit et audacieux. Pour lui, la voix est le médium par excellence pour réunir les êtres et démocratiser l'art, au-delà des barrières sociales et culturelles. Depuis 2011, via son association CitéMonde soutenue par la ville de Nantes, ce compositeur chanteur-guitariste doublé d'un pédagogue hors pair a déjà formé 6 500 choristes, de 8 à 90 ans, toute classe sociale confondue grâce à la quasi-gratuité de l'enseignement (10 euros de frais...