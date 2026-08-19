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Musiala, un état de santé qui interroge
information fournie par So Foot 19/08/2026 à 21:38
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Musiala, un état de santé qui interroge

Musiala, un état de santé qui interroge

Victime de deux malaises à trois jours d’intervalle lors de la présaison du Bayern Munich, Jamal Musiala inquiète alors que les Bavarois commencent leur saison samedi face au Borussia Dortmund en Supercoupe d’Allemagne. Le joueur de 23 ans a informé qu’il souffrait d’un « dysfonctionnement neurologique » sans livrer plus de précisions.

La scène a ému autant qu’elle a inquiété lorsque Jamal Musiala s’est effondré sur la pelouse de l’Allianz Arena samedi. Buteur cinq minutes plus tôt, le joueur de 23 ans est subitement tombé au sol avant de reprendre ses esprits et de laisser sa place. Un malaise vagal ? Pas vraiment puisque face à Heidenheim ce mardi soir, quelques minutes après son entrée en jeu, l’international allemand a de nouveau perdu connaissance avant d’être escorté hors du terrain par un médecin du club. Face à l’inquiétude suscitée, Musiala a finalement pris la parole sur son compte Instagram un peu plus tard dans la soirée pour informer qu’il souffrait d’un « dysfonctionnement neurologique ».

Des « absences passagères » à expliquer

Première nouvelle rassurante donc, il ne s’agit pas d’un problème cardiaque. Pour autant, l’ailier n’a donné plus de précisions sur ce « dysfonctionnement neurologique ». À l’instar des termes « problème cardiaque » ou « maladie chronique », un dysfonctionnement neurologique est un mot-valise qui peut inclure de multiples maladies aux conséquences bien diverses. Il s’agit d’une perturbation du système nerveux qui peut comprendre une maladie organique avec une lésion, comme un accident vasculaire cérébral ou un trouble fonctionnel où la structure du cerveau est intacte mais la communication avec le corps est altérée. Cela peut aussi être moins grave. Selon Claude Nilles, médecin du sport au centre de formation du MHSC, Musiala pourrait souffrir d’épilepsie : « Le diagnostic n’est pas connu, c’est logique, c’est soumis au secret médical. Mais de ce que je vois et de ce qu’il a posté, je pense qu’il doit souffrir d’une forme d’épilepsie et que c’est en cours d’être diagnostiqué précisément par les spécialistes. Après, il sera traité comme il faut. »

Propos de Claude Nilles recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

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