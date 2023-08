Musiala : « Je tente toujours de jouer comme quand j’avais 10 ans »

Un gamin parmi les grands.

Dribbleur, provocateur, joueur de déséquilibre… Jamal Musiala a toujours aimé faire des différences balle au pied, et ce depuis son plus jeune âge du côté de Chelsea. « Ça date du moment où je jouais pour Chelsea et ça m’évoque un sentiment : la joie. C’était ma façon de m’exprimer, tout simplement , a réagi pour L’Equipe magazine l’international allemand devant une vidéo de lui en train de manier le cuir. J e m’amusais et c’est ce que j’essaye de retranscrire au plus haut niveau. Peu importe l’importance du match, le degré de pression : je tente toujours de jouer comme quand j’avais 10 ans. » Une passion pour le dribble innée chez le Bavarois. « Je crois que j’ai toujours adoré ça. Dans la rue, dans le jardin, dans le parc, aux entraînements… D’aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu des cônes que je devais dribbler. Mon dribble favori ? Je dirais le double contact pied droit-pied gauche. »…

