information fournie par So Foot • 09/02/2024 à 12:17

Musa Tamari : ère Jordanie

Face au Qatar ce samedi, la Jordanie peut remporter sa première Coupe d’Asie. Un véritable exploit rendu possible notamment par un acteur de notre Ligue 1, Mousa Tamari. Un dribbleur, blagueur et futur imam en mission pour son pays.

Il fallait le voir débouler côté droit tel le Magicobus de Harry Potter, inarrêtable et diaboliquement précis à la fois, avant d’expédier un enroulé du gauche dont il a le secret. Mousa Tamari – ou Al-Tamari – peut lever les bras au ciel : il vient de renvoyer la Corée du Sud de Son Heung-min à la maison (2-0) et d’offrir à son pays, la Jordanie, une première finale de Coupe d’Asie dans son histoire. Pour certains, cette chevauchée de plus de 50 mètres est même le golazo de cette édition 2024. Difficile de leur donner tort. Si une partie du monde découvre actuellement au Qatar, le pays hôte qui affrontera justement la Jordanie en finale ce samedi au Lusail Stadium, ce numéro 10 que tout le monde galère à stopper, il y a une ville en France qui le connaît déjà par cœur : Montpellier.

هدف موسى التعميري و احتفالية ابو ليلى 😍🔥🇯🇴#الاردن_كوريا_الجنوبية pic.twitter.com/v65h64ZQ5B…

Tous propos recueillis par AB et AC.



Article initialement paru dans le So Foot #211 de Novembre 2023.

Par Adel Bentaha et Andrea Chazy, à Montpellier pour SOFOOT.com