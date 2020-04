Muriel Pénicaud "inquiète pour l'emploi" dans un contexte de crise qui "va durer"

Alors que le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a enregistré une hausse historique en mars, la ministre du Travail a indiqué que le gouvernement faisait "tout pour éviter les licenciements". Si une réflexion va être menée avec les partenaires sociaux sur la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement ne prévoit pas à date de l'abandonner.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud, le 1er avril 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'épidémie de coronavirus a provoqué une crise économique sans précédent en France et dans le monde. "Je suis inquiète pour l'emploi. Cette crise n'est pas une parenthèse, elle va durer", a déclaré la ministre du Travail Muriel Pénicaud, dans une interview au Parisien publiée lundi 27 avril, après la diffusion par Pôle emploi des chiffres du chômage pour mars . Reflet du choc violent du confinement sur l'économie, le nombre de chômeurs a enregistré une hausse historique de 7,1% sur un mois en mars.

Néanmoins, ce chiffre ne révèle pas une "vague massive de licenciements en France ", explique la ministre dans le quotidien. "En France, la hausse est liée à une baisse brutale des embauches à cause du confinement. Beaucoup de personnes ne sortent pas du chômage : ceux en contrats courts, les intérimaires, les saisonniers qui dans le contexte actuel ne retrouvent pas un nouvel emploi", ajoute-t-elle.

Reconnaissant une "hausse historique", le ministère du Travail a annoncé lundi dans un communiqué vouloir engager "une réflexion avec les partenaires sociaux" pour "adapter rapidement" les règles d'assurance chômage . Et si le gouvernement a "différé toutes les mesures afin de protéger les demandeurs d'emploi les plus vulnérables", Muriel Pénicaud dément un abandon pur et simple de la réforme de l'assurance chômage , expliquant dans Le Parisien qu'"on ne peut rien décider avant d'observer concrètement ce qui se passe dans la vie actuelle des salariés, des demandeurs d'emploi. Sans aucun a priori".

La ministre a également assuré que le gouvernement faisait "tout pour éviter les licenciements" . "Il y a aujourd'hui 10,8 millions de salariés protégés par le chômage partiel sur 20 millions dans le privé. Nous n'avons jamais mis en place un filet de sécurité aussi massif en France", assure Muriel Pénicaud, précisant que "la reprise (du travail) sera progressive et le chômage partiel accompagnera cette reprise".