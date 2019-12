Muriel Pénicaud, alertée par la HATVP, renonce à son poste au conseil d'administration du Forum de Davos

Elle n'y sera restée qu'à peine plus d'un mois. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a renoncé à un poste au conseil d'administration au Forum de Davos, qu'elle avait intégré le 15 novembre dernier, après avoir été alertée par la Haute autorité pour la transparence de la vie politique, a révélé Le Monde jeudi soir.D'après la HATVP, qui a beaucoup fait parler d'elle depuis dix jours en raison de la déclaration incomplète de l'ancien haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye, cette fonction - bénévole -- risquait de générer un conflit d'intérêts pour Muriel Pénicaud.Nombreux hommes politiques et PDGLe Forum de Davos, qui rassemble chaque année fin janvier les principaux dirigeants politiques et économiques du monde, est une organisation de sensibilité libérale et favorable à un système de retraite par capitalisation, profitant aux investisseurs. Ce qui aurait pu brouiller la parole gouvernementale, alors que le projet de réforme des retraites porté par l'exécutif fait face, en France, à une forte contestation.La parole de la ministre du Travail, au milieu de celle de plusieurs PDG de multinationales, aurait aussi pu renforcer l'étiquette de « président de riches » qu'accolent à Emmanuel Macron certains de ses opposants. L'an dernier, en pleine crise des Gilets jaunes, le chef de l'Etat avait d'ailleurs annulé sa venue à Davos, officiellement en raison d'un agenda surchargé. La ministre « prend acte »Muriel Pénicaud, qui avait signalé sa nouvelle fonction à la HATVP le 28 novembre, a indiqué au Monde « prendre acte » de l'avis de l'organisation et elle « décline donc la proposition qui [lui] a été faite ».« Lorsque l'examen d'une déclaration conduit à la détection d'une situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité dispose de plusieurs leviers d'action lui permettant d'y mettre fin », lit-on sur le site de la HATVP. Celle-ci ne rend jamais ...