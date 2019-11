Mur de Berlin : ils avaient 20 ans en 1989... des politiques se souviennent

Ils avaient entre 20 et 22 ans, le jour ou le Mur est tombé, le 9 novembre 1989. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, alors en cours à la Sorbonne, se souvient de la « stupéfaction générale ». La patronne du RN, Marine Le Pen se remémore la joie, le député EELV, Yannick Jadot les « coups de pioche » et le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, alors petite main à « l'Humanité », du message sur le téléscripteur. Ils nous livrent leurs souvenirs. LIRE AUSSI > 30 ans après, retour au Mur de Berlin pour Jean-Baptiste LemoyneBruno Le Maire : « Je pensais que le mur était là pour l'éternité Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances./LP/Delphine Goldsztejn « J'ai 20 ans en 1989 et je viens de rentrer à l'École normale supérieure, raconte Bruno Le Maire. Le jour où le mur tombe, je suis en cours en licence d'Allemand à la Sorbonne, car je faisais un cursus parallèle. Je m'en souviens comme si c'était hier : on étudiait un texte de Thomas Mann, extrait de son livre les Buddenbrook. Et là, le professeur nous annonce la nouvelle. Ça a été la stupéfaction générale des élèves. Pour être beaucoup allé en Allemagne avant, notamment à l'Est, je pensais que le mur était là pour l'éternité. Il ne pouvait pas tomber, c'était inconcevable. Mais finalement, la liberté l'a emporté sur le régime communiste. Ça a ouvert une ère de liberté. Je suis allé sur place quelques mois plus tard. J'ai bien sûr ramassé mon petit bout du mur comme tout le monde, je l'ai gardé précieusement. Il y avait quelque chose d'inimaginable à voir Berlin sans cette cicatrice.Je me souviens aussi d'une rencontre avec l'écrivain Günter Grass, quelques semaines après à l'École normale. Il avait un discours beaucoup plus dur, plus sceptique, pensant que la réconciliation serait longue et dure. Ça nous avait un peu refroidis qu'un écrivain aussi important puisse être ...