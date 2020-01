Municipales : Villani en passe de faire alliance avec Les Républicains ?

Cédric Villani cherche des alliés à Paris. Quitte à prendre contact avec des personnalités politiques aux idées pour le moins opposées. Ainsi, comme il l'a fait savoir mercredi 8 janvier sur LCI, le député LREM, candidat dissident face à Benjamin Griveaux pour la Mairie de Paris, s'est rapproché du Républicain Philippe Goujon, actuel maire du 15e arrondissement de la capitale et ancien proche de François Fillon lors de la dernière campagne présidentielle.Lire aussi « La Fouille » #2 ? Dans le bureau de Cédric VillaniIl a soulevé une « possibilité d'alliance » entre lui et Philippe Goujon, mais devrait se monter « sur la base d'un projet ». Cédric Villani souligne toutefois que rien n'est définitif et que, pour l'instant, les modalités de cette alliance n'ont pas encore été arrêtées, mais il confirme avoir rencontré l'édile du 15e arrondissement à plusieurs reprises. Des rencontres qu'il dit avoir eues également avec l'ensemble des maires d'arrondissement de la capitale : « Moi, je parle avec tout le monde. »Un grand écart critiquéPourtant, à la mi-décembre, il semblait que Cédric Villani était bien parti pour faire alliance avec l'écologiste David Belliard, dans le cadre d'une « grande coalition ». Or, comme le rappelle Le Figaro, l'écologiste et le Républicain ne sont pas du tout sur la même ligne politique : le premier est un soutien de la cause LGBT tandis que le second a défilé aux côtés de la Manif...