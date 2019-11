Municipales : Vikash Dhorasoo veut annuler l'organisation des JO 2024 à Paris

À quelques mois des élections municipales, Vikash Dhorasoo est l'invité de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché samedi. L'occasion pour le candidat de Décidons Paris !, soutenu par La France insoumise dans la capitale, d'expliquer un point de son programme électoral : il annonce que, s'il est élu, il souhaite annuler l'organisation des JO 2024 à Paris.« On accueillera les JO, ou un autre grand événement sportif, quand ça sera un grand événement sportif. Pas quand ce sera un événement sportif qui va servir à enrichir des multinationales, ou à polluer, bien évidemment, car les JO sont une catastrophe écologique et sociale », assène d'emblée l'ancien footballeur.Lire aussi JO 2024 : alerte sur le budget« Ça ne va pas servir les Parisiens »Dhorasoo regrette notamment le fait que les Parisiens n'aient pas été consultés par Anne Hidalgo à ce sujet. « Ça ne va pas servir les Parisiens et ça va durer 15 jours », explique-t-il, s'insurgeant sur le déplacement des résidents du foyer de travailleurs étrangers de Saint-Ouen et d'une résidence étudiante en vue de la construction du village olympique. Lire aussi EXCLUSIF. Marie-Emmanuelle Assidon, une préfète pour les JO 2024« Pour ces 15 jours, il va y avoir 400 personnes de déplacées : un foyer de gens assez précaires, qui vivent là, va être déplacé. Tout ça pour y construire le village olympique et une piscine olympique. Il a fallu attendre les JO pour...