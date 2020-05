Municipales : vers un second tour le 28 juin ?

Le gouvernement table sur un second tour des municipales le 28 juin. © Arié Botbol / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Prévu initialement le 22 mars, le second tour des municipales, qui concerne environ 5 000 communes, a été reporté en raison de la crise sanitaire. Le conseil scientifique doit remettre un avis d'ici au 23 mai pour dire si les conditions sanitaires sont réunies pour l'organiser en juin ou ultérieurement, comme prévu par la loi d'urgence sanitaire du 23 mars. Pour l'heure, selon les informations de BFM TV, le gouvernement envisagerait l'organisation d'un scrutin le 28 avril.

Vendredi, en début de soirée, le sénateur de Vendée Bruno Retailleau (LR) évoquait, lui, la date du 21 juin, rappelant que le Parlement avait voté « un dispositif (qui) est très clair : le gouvernement va nous remettre un rapport le 23 mai sur la base des recommandations du conseil scientifique ». « Ou bien les conditions sanitaires nous permettent d'avoir le second tour le 21 juin et on y va. Ou alors il y a le moindre doute sur les conditions sanitaires et à ce moment-là il sera plus prudent de repousser » la date.

Décision partagée avec le gouvernement

La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avait indiqué mercredi qu'après avis du conseil scientifique, la décision sur la suite du processus électoral « fera l'objet d'un passage devant les deux assemblées ». La décision sur la tenue du second tour en juin ou son renvoi « sera partagée par le

