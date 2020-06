Municipales : triomphe des écologistes à Lyon

Gregory Doucet, prochain maire EELV de Lyon. © Reynaud Julien / Reynaud Julien/APS-Medias/ABACAR

La ville et la métropole ! À Lyon, les écologistes raflent la mise, en remportant les deux collectivités. Et infligent au passage une cinglante défaite à Gérard Collomb, jusque dans son fief historique du 9e arrondissement, où le maire sortant est battu par une jeune inconnue de 28 ans. Maître incontesté des lieux depuis près de vingt ans, Gérard Collomb n'a pu que s'incliner dimanche devant la victoire écrasante de ceux qu'il a tenté de combattre par tous les moyens, allant jusqu'à s'allier avec ses adversaires de droite pour constituer un front anti-écologiste : « Il faut maintenant passer du rêve à la réalité. Les Verts ont gagné. À eux de montrer ce qu'ils peuvent faire maintenant. »

C'est ce qu'a l'intention de faire Grégory Doucet, qui prendra ses fonctions de maire de Lyon dès samedi. Allié à la gauche, il l'a emporté au second tour avec plus de 50 %. Devançant d'une vingtaine de points le rassemblement de LREM et de LR négocié entre Gérard Collomb et Laurent Wauquiez. Et plus encore Georges Képénékian, qui avait remplacé Gérard Collomb dans le fauteuil de maire pendant son passage au ministère de l'Intérieur.

Âgé de 46 ans, novice en politique, ce cadre dirigeant de l'ONG Handicap International reconnaît avoir été porté par « l'envie d'écologie » développée par des Lyonnais

