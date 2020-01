Municipales : sur Twitter, ces comptes parodiques qui viennent «troller» les vrais candidats

Mais qui se cache donc derrière ? Depuis le début de la campagne des élections municipales, plusieurs comptes parodiques sur Twitter se moquent des candidats dans les grandes villes, quand ils ne versent pas dans les attaques plus frontales voire les insultes.A Paris, chacun des postulants a le sien, ou presque : « Anne_Hidalgo Parodie Officielle » pour la maire de Paris, « Grivologies » et « Sandrine Mazoutée [parodie de Mazetier] » pour le candidat LREM Benjamin Griveaux et l'une de ses têtes de liste Sandrine Mazetier, « Vilenie Paris » pour le prétendant de la majorité dissident Cédric Villani, etc. A Marseille, la candidate Les Républicains (LR) Martine Vassal a droit à son « Martine Vammal ». Et Gérard Collomb doit composer, à Lyon, avec « gerardcollomb2020 » qui, comme son nom ne l'indique pas, est parodique. Tous ne comptent que quelques centaines ou milliers d'abonnés, mais ils sont très actifs. Parodie mais opposition politiquePour Paris, le point commun des personnes qui gèrent ces comptes est de se présenter comme des « gens ordinaires ». « On pointe l'aspect factice et insincère de cette candidature », assène l'une des personnes derrière « Grivologies ». « Le but est de dénoncer son côté girouette », renchérit Quentin*, qui s'occupe du compte « Sandrine Mazoutée », avec son épouse. La 6 janvier, il a reproché à Sandrine Mazetier d'utiliser des « photos d'avant juin 2017, avec des militants et élus [qu'elle a] trahi... et qui sont contre [elle] ! ». Sans gêne, et même dans un hors la loi risqué, ma clone utilise encore des photos d'avant juin 2017, avec des militants et élus que j'ai trahi... et qui sont contre moi!#droitalimage #mazetier #griveaux #jouvence pic.twitter.com/FNJjGtyHIw-- Sandrine Mazoutée (parodie de #Mazetier) (@mazoutee) 6 janvier 2020Mais le couple, qui « s'assume être de gauche », ne cache pas son opposition politique à Benjamin Griveaux en ...