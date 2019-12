Municipales : «Rachida Dati et Anne Hidalgo sont complices», dénonce Benjamin Griveaux

A trois mois du premier tour des municipales à Paris, le candidat LREM Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, critique le manque d'« anticipation » des conséquences de la grève par la maire Anne Hidalgo.On est au dixième jour de la grève contre la réforme des retraites, dans une situation de blocage. Comment en sortir ?BENJAMIN GRIVEAUX. Cette réforme est indispensable. On sait aussi qu'elle est difficile. Mais je note qu'il y a un consensus du gouvernement et des syndicats réformistes sur le fait que le système actuel est injuste, instable financièrement, et, surtout, ne tient pas compte du fait que le monde du travail a changé. Les interlocuteurs de bonne foi savent que le statu quo n'est pas tenable. On doit pouvoir trouver, avec les syndicats réformistes, la meilleure solution sur les retraites. Il est impensable que les blocages se poursuivent pendant les fêtes de Noël.Le gouvernement doit-il accepter de revenir sur la question de l'âge pivot, pour débloquer la situation ?Il y a de la place pour de la négociation. Ce n'est pas mon rôle d'interférer. Mais les désaccords me semblent surmontables.Les Parisiens pâtissent de cette situation de blocage. Vous êtes le candidat de la majorité, cela ne va-t-il pas vous pénaliser aux municipales ?La question est plutôt de savoir - si je suis élu maire - comment je réagirai s'il y a d'autres grèves dans le futur. Le maire de Paris a le droit d'avoir des convictions : je soutiens personnellement cette réforme, Anne Hidalgo est du côté des grévistes. Mais il ne faut pas tout mélanger. En tant que maire, je ferai d'abord en sorte de rendre la vie des Parisiens plus simple. Anne Hidalgo, maire de Paris devrait annoncer sa candidature autour du 15 janvier 2020. On ne connait toujours pas son programme./LP/Delphine Goldsztejn Comment ?Cette grève a des impacts immédiats pour les Parisiens. Le service minimum d'accueil dans les écoles et les ...