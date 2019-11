Municipales : qui sont les ministres candidats ?

Les ministres et secrétaires d'État qui se présentent aux élections municipales de mars 2020 devront, s'ils sont élus, choisir entre leur poste au gouvernement et leur mandat de maire.

De gauche à droite : Gérald Darmanin, Brune Poirson, Édouard Philippe (photomontage). ( / )

Selon plusieurs articles de presse, Emmanuel Macron incite ses ministres à se porter candidats aux municipales et à faire campagne pour s'ancrer plus localement. Le Premier ministre a en tout cas fixé les règles du jeu pour ceux qui ont décidé de se lancer : leurs campagnes ne débuteront qu'en janvier et, s'ils sont élus, ils devront choisir entre leur poste au gouvernement et leur mandat de maire.

- Ceux qui ont dit non -

o Brune Poirson

"Non, c'est non! Et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer". La secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson a clairement signifié ce mardi 26 novembre son refus d'être candidate pour les municipales à Avignon, disant n'avoir "aucune leçon de courage politique à recevoir".

Selon plusieurs articles de presse (JDD, Le Monde), Emmanuel Macron, qui incite ses ministres à se porter candidats aux municipales et à faire campagne, aurait souhaité que Mme Poirson se lance dans la cité des Papes.

"Le président de la République ne m'a rien demandé et ce n'est pas son genre d'avoir la maladresse de demander par articles de presse interposés à ses ministres de rentrer en campagne", a répondu Mme Poirson sur France 2.

o Nicole Belloubet

La garde des Sceaux a confirmé mardi qu'elle ne serait pas candidate. "Non, je ne serai pas candidate aux municipales, je l'ai dit depuis longtemps. (...) Actuellement, je suis entièrement consacrée à mon travail ministériel", a déclaré sur BFMTV la ministre qui a "besoin de (se) consacrer pleinement" à sa réforme de la justice.

o Muriel Pénicaud

La ministre du Travail a répété à plusieurs reprises qu'elle ne serait pas candidate aux élections municipales.

- Ceux qui y vont -

o Gérald Darmanin

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a fait savoir qu'il serait candidat à Tourcoing, dans le Nord, sans pour autant préciser à quelle place sur la liste.

Cela "dépendra de plein de choses, de mon équipe municipale, de ce que pensent les Tourquennois, du président de la République...", a-t-il expliqué en septembre dernier. "On verra bien en février. Je déclarerai mon amour à Tourcoing le jour de la Saint-Valentin (le 14 février)", a-t-il précisé.

- Ceux qui ne se sont pas décidés -

o Édouard Philippe

Le Premier ministre ne cesse de chanter son attachement au Havre dont il a été maire de 2010 à 2017. Il a ouvert la porte à une candidature sur une liste, voire en tête, sans s'avancer davantage. Il donnera sa décision en janvier.

o Sébastien Lecornu

Le ministre de la Cohésion des territoires devrait se lancer à Vernon (Eure), dont il a déjà été maire par le passé.

o Gabriel Attal

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale pourrait se présenter à Vanves, dans les Hauts-de-Seine.

o Frank Riester

Le ministre de la Culture pourrait se présenter à Coulommiers, en Seine-et-Marne.

o Didier Guillaume

Le ministre de l'Agriculture a laissé transparaître son intention de mener une liste à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). "Je dirais ce que je veux pour Biarritz très bientôt", a-t-il récemment confié à un de ses collègues, selon Le Parisien.

o Geneviève Darrieussecq

La secrétaire d'État des Anciens combattants pourrait se présenter à Mont-de-Marsan (Landes).