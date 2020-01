Municipales : plongée chez les barons des métropoles

« On devient un baron quand on croit que l'on est indispensable et que l'on oublie de se retirer au bout d'un certain temps.? » Cette formule sort de la bouche de l'ancien maire (RPR) de Lyon Michel Noir, à propos de son lointain successeur, Gérard Collomb. Savoureuse sentence de la part de cet ex-homme politique, autrefois grand espoir de la droite, ministre, parlementaire, puisque lui-même, s'il n'avait été condamné par la justice, aurait sans doute été un grand baron de la politique.Gérard Collomb est l'un des héros d'une série documentaire consacrée aux grands féodaux politiques et diffusée sur Public Sénat au cours de deux soirées spéciales, le 25 janvier et le 1er février, dans l'émission Un monde en docs ? dont Le Point est partenaire. Le maire de Lyon ouvre le bal. Après avoir quitté la ville pendant dix-huit mois pour prendre la tête du ministère de l'Intérieur après l'élection d'Emmanuel Macron, l'ancien socialiste a retrouvé son fauteuil de maire et tente, à la faveur des municipales de mars, de reprendre pied dans la ville, malgré la concurrence, et à la tête de la métropole qu'il a construite.Un Collomb moustachuCes quatre films de 52 minutes retracent la carrière de Martine Aubry, Gérard Collomb, Alain Juppé, Jean-Claude Gaudin, avec force témoignages de proches ou de rivaux et, surtout, de nombreuses images d'archives qui donnent du relief à ces derniers grands seigneurs de la politique et à...