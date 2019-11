Municipales : Pécresse pose ses conditions à Dati à Paris

À quelques mois des élections municipales, ça s'agite en coulisses. À Paris, Rachida Dati, désignée candidate du côté des Républicains, pourrait compter sur un soutien quelque peu inattendu. Selon le JDD, Valérie Pécresse a proposé une alliance à son ancien parti. Partie des Républicains en juin 2019 pour prendre la tête de Libres !, son propre parti, elle a offert un soutien sous conditions à Dati. Un soutien qui pourrait se révéler gagnant pour toutes les parties.« L'intérêt de Pécresse est d'avoir un point d'appui à Paris et des élus pour préparer les régionales. Et le soutien de Pécresse serait un atout pour Dati. Cela pourrait renforcer la dynamique de départ et être une arme vis-à-vis des maires d'arrondissement de droite qui lui sont hostiles », glisse la direction des Républicains au JDD. Les dirigeants LR seraient prêts à accéder à certaines des demandes de Pécresse pour obtenir son soutien.Lire aussi Baromètre Ipsos- « Le Point » : les sympathisants LREM votent Sarkozy« Elles se sont engueulées »La présidente de la région Île-de-France demande ainsi que 10 de ses 70 propositions pour Paris, présentées le 14 novembre dernier, soient reprises par son ancien parti en vue des municipales. Il n'est toutefois pas précisé de quelles propositions il pourrait s'agir. Valérie Pécresse souhaite aussi que des représentants de Libres ! soient en position pour être élus conseillers municipaux dans tous...