Municipales ? Paris : Hidalgo en tête, mais le jeu reste ouvert

La guerre pour la conquête de la mairie de Paris, c'est aussi la guerre des sondages? Après la fuite d'une étude Ifop commandée par les équipes de Cédric Villani dans le journal L'Opinion, le candidat a fait réaliser une nouvelle vague de ce même sondage. Le Point a eu la primeur des résultats. L'étude, réalisée en ligne du 2 au 6 décembre, confirme la nette avance de la maire sortante Anne Hidalgo avec 22,5 points d'intention de vote (+ 0,5), une légère remontée de Benjamin Griveaux (+ 1) et de Rachida Dati (+ 1) qui affichent chacun 17 % d'intention de vote, une remontée également de Cédric Villani à 14 points (+ 2) et enfin un effritement des intentions de vote du candidat EELV David Belliard (- 3). « Cette étude a été réalisée selon la même méthodologie que celle du mois dernier », explique le directeur général adjoint de l'Ifop, Frédéric Dabi. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1 043 personnes (dont 904 inscrites sur les listes électorales) représentatif de la population de la commune de Paris âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur annoncée est de 1,8.Pour aller plus loin lisez, Municipales à Paris : Benjamin Griveaux tente d'imposer son rythmePour le sondeur, ces résultats invalident l'hypothèse d'un effondrement de la candidature de Cédric Villani : « On reste dans un écart relativement serré entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux, explique-t-il, on voit aussi se dessiner une...