Municipales : Paris est-elle vraiment en train de «devenir une ville dangereuse» ?

Chaque jour, dans le cadre des élections municipales, Le Parisien passe au crible une déclaration de candidat.La déclaration de GantzerDans une vidéo mise en ligne sur Twitter mi-janvier, Gaspard Gantzer, candidat à la mairie de Paris à la tête de la liste « Parisiennes, Parisiens », s'alarme de la progression de l'insécurité à Paris « depuis deux ans ».« Les chiffres sont malheureusement éloquents : Paris est en train de devenir une ville dangereuse », affirme l'ancien porte-parole de Bertrand Delanoë et ex-responsable de la communication de François Hollande à l'Elysée. Citant les cambriolages qui ont « explosé à Paris », les rixes, « les places de deal » à Stalingrad, La Chapelle, Balard et porte de Vanves, il s'alarme aussi des agressions contre les femmes qui « ont augmenté de plus de 25 % l'année dernière ». Cambriolages, agressions, harcèlements, trafic de drogues, rixes entre bandes, l insécurité progresse à Paris. Nos propositions pour rétablir l'ordre et la sécurité dans notre ville pic.twitter.com/dtirNqPBFb-- Gaspard Gantzer (@gaspardgantzer) January 19, 2020 Les chiffres officiels : une hausse constanteIl y a quelques jours encore, sur France Inter, la maire PS Anne Hidalgo soulignait le « problème d'augmentation extrêmement important de l'insécurité, notamment routière, des vols à la tire dans le métro, des cambriolages », en ajoutant que cela relève « de la police nationale ». Les infractions qui nécessitent un certain savoir-faire, comme le vol de voiture, ou le braquage de banque, stagnent ou baissent, surtout depuis 2016, année de l'uniformisation des méthodes statistiques.La délinquance s'est orientée vers des actions rapides, vols à l'arraché en tête, où le butin généralement constitué de smartphones coûteux est immédiatement revendable à bon prix. « Ce tsunami des vols à la tire entraîne tout à la hausse, explique Valérie Martineau, cheffe de ...