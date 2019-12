Municipales : Marseille, la foire aux candidats

Vous avez aimé Game of Thrones ? Vous allez adorer suivre la campagne des municipales à Marseille ! Rivalités, revirements, trahisons, tous les ingrédients sont là pour offrir un blockbuster à l'électeur. On pourrait presque en rire s'il ne s'agissait de la seconde ville de France, en proie à des difficultés sociales et économiques majeures.Trois mois avant l'élection, la zizanie persiste dans tous les camps, à l'exception du Rassemblement national (RN), dont le candidat Stéphane Ravier est le seul pour le moment à avoir présenté ses têtes de liste par secteur. Certes, Les Républicains ont enfin leur candidate, Martine Vassal, adoubée fin novembre contre le sénateur Bruno Gilles. Après des mois d'atermoiements et de médiations, LREM a décidé, pour s'assurer un large rassemblement, de « soutenir » plutôt qu'investir Yvon Berland, l'ex-président d'Aix-Marseille Université. À gauche, l'ex-socialiste Samia Ghali est également sortie du bois, en annonçant sa candidature. Y voit-on plus clair pour autant ? Pas vraiment.Lire aussi EXCLUSIF. Municipales à Marseille : Yvon Berland sera le candidat LREM Constitution d'un « arc progressiste »À droite, Bruno Gilles a raté l'investiture LR mais maintient sa candidature comme il l'avait promis. « C'est le combat de ma vie », martèle le sénateur qui a annoncé, le 9 décembre, son départ de LR. « J'en suis très peinée, nous avons perdu notre premier militant », déplore Martine...