Municipales : Macron tape du poing sur la table

La décision, inattendue par sa brutalité, est à la hauteur de l'exaspération d'Emmanuel Macron. Défié de la pire des façons ce dimanche par Cédric Villani, qui a maintenu sa candidature dissidente à Paris après avoir été reçu en grande pompe à l'Elysée, le président a décidé d'opérer à vif dans ce qui s'apparente à un acte d'autorité sur le cas Biarritz, qui empoisonne l'exécutif depuis des semaines. Alors que deux de ses ministres, Didier Guillaume (Agriculture) et Jean-Baptiste Lemoyne (secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères), étaient en passe de s'affronter aux municipales dans cette ville de 25 000 habitants, le Palais a annoncé mercredi soir qu'aucun ne serait finalement candidat ! Les deux se retirent et demeurent membres du gouvernement, « à la demande du président », tonne son entourage.Reçu longuement - une heure et demie - mardi soir par le chef de l'Etat en personne, Didier Guillaume, issu des rangs du PS, aurait été sommé de rentrer prestement dans le rang et de renoncer à son projet de candidature dissidente. LREM s'apprête en effet à apporter son soutien au maire MoDem sortant de Biarritz, Michel Veunac. « C'était ça ou Guillaume sortait du gouvernement ! » cingle un très proche du président, menaçant. « On ne va pas changer pour la quatrième fois de ministre, alors qu'on est à quelques semaines du Salon de l'agriculture », vitupère une autre source dans l'exécutif, qui rappelle que la fonction a déjà été occupée par les macronistes Jacques Mézard et Stéphane Travert. LIRE AUSSI > Municipales : des candidats LREM dissidents dans seize des 60 plus grandes villesGuillaume, qui était totalement disposé à renoncer à son maroquin, a-t-il obtenu un lot de consolation ? Pourrait-il hériter d'une candidature aux régionales ? À l'heure où nous bouclions ces lignes, le ministre de l'Agriculture n'avait pas pris acte publiquement de la décision ...