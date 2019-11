Municipales : Macron contre l'interdiction des listes communautaires

Emmanuel Macron a promis lundi de nouvelles mesures contre le communautarisme « dans les prochaines semaines » mais s'est prononcé contre l'interdiction des listes communautaires aux municipales de mars, dans un discours devant le Congrès des maires de France.Visant « l'islam politique » et ceux qui ont « un projet de séparation d'avec la République », le chef de l'Etat a affirmé que le gouvernement porterait « des actions nouvelles concrètes dans les prochaines semaines ». Mais, face aux listes électorales communautaires, « il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème », a-t-il dit, soulignant la difficulté de les identifier.« Je ne peux pas rester silencieux sur le communautarisme, l'islam politique. Dans certaines communes, quartiers, progresse un projet de séparation d'avec la République. [...]. Mais il ne faut pas tout confondre. On confond bien souvent laïcité, civilité, et ordre public. La laïcité est un cadre de liberté et de respect, celle de croire ou de ne pas croire, un cadre de neutralité. Ce n'est en aucun cas un cadre d'exclusion. Il ne faut pas mettre front à front une société française face à l'autre. Ce serait une erreur historique », a assuré Emmanuel Macron.Une proposition de loi LR contre ces listes Depuis plusieurs semaines, des élus, appellent à l'interdiction des listes communautaires. Une cristallise la majorité des critiques, l'Union des démocrates et musulmans français (UDMF). « Il y a un islam politique en France qui construit une contre-société à visée séparatiste », a notamment déclaré lors d'une interview Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, auteur d'une proposition de loi pour lutter contre les listes communautaristes.Vendredi, il a été reçu avec le président (ex-LR) de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, son secrétaire d'Etat Laurent Nunez et la ...