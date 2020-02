Municipales : LREM en passe de perdre la mairie de Lyon

Lyon, capitale de la macronie? Voilà une réalité qui a sans doute vécu. La République en marche serait en passe de perdre Lyon, laissant les écologistes et Les Républicains faire désormais la course en tête. C'est en tout cas les pronostics du dernier sondage en date dans la capitale des Gaules, un sondage BVA publié le 26 février par LyonMag et Jazz Radio. Au premier tour, il donne Yann Cucherat, le candidat choisi par Gérard Collomb, actuel maire de Lyon et investi par LREM, à 15 % seulement, largement devancé par l'écologiste Grégory Doucet (22 %), qui se dispute la première place avec le LR Étienne Blanc (21 %).Dans une ville où La République en marche fait habituellement des scores remarquables, comment le candidat de la macronie, porté par le tout-puissant Gérard Collomb, peut-il s'écrouler au point de voir s'éloigner tout espoir de conserver la mairie ?Il y a d'abord les divisions, sanglantes, au sein de la macronie. Conséquence de la guerre à laquelle se livrent depuis des mois Gérard Collomb et ses anciens fidèles, David Kimelfeld et Georges Képénékian, LREM part divisée aux municipales. Elle a investi Yann Cucherat, mais trouve sur son chemin la candidature dissidente de Georges Képénékian, qui avait remplacé, dans le fauteuil de maire, Gérard Collomb parti au gouvernement. Georges Képénékian, qui fait campagne avec nombre de grands élus macronistes, députés, maires d'arrondissement, adjoints, rassemblerait...