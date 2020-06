Municipales: Louis Aliot (RN) l'emporte à Perpignan avec 53,1 à 54%

Le député RN Louis Aliot, le 28 juin 2020 à Perpignan ( AFP / RAYMOND ROIG )

Le candidat du Rassemblement national Louis Aliot l'emporte lors des élections municipales à Perpignan avec 53,1 à 54% des voix, face au maire sortant Jean-Marc Pujol (LR), selon les estimations de trois instituts de sondages.

Louis Aliot recueille 54% des voix selon Ifop Fiducial pour M6 et Sud Radio, 53,3% des voix selon Elabe Berger-Levrault pour BFMTV et Le Parisien, et 53,1% des voix selon Harris Interactive Epoka pour TFI-LCI et RTL.

