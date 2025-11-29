Municipales: LFI et le RN envoient leurs députés à l'assaut des villes

Les uns "n'ont rien à perdre", les autres vont "y aller franchement": lancés à l'assaut des municipales, le RN et LFI vont envoyer des députés en nombre aux élections de mars, en tablant sur leur notoriété pour s'implanter durablement dans les villes.

A La France insoumise, ce sont une quinzaine d'élus qui se présentent, sur 71 députés. Le mouvement de gauche radicale est, en proportion, le parti représenté à l'Assemblée qui envoie le plus de députés aux municipales de 2026. Devant le Rassemblement national, dont une vingtaine de députés (sur 123) sont pressentis pour porter les couleurs du parti d'extrême droite. Sans compter les députés européens: deux pour LFI et six pour le RN.

"On a dit qu'on y allait franchement et y aller franchement, c'est aussi, dans certaines villes, mettre en position de conduire les listes des personnalités qui sont très largement identifiées par la population", explique à l'AFP Manuel Bompard, le coordinateur de LFI.

Sophia Chikirou à Paris, Sébastien Delogu à Marseille, Anaïs Belouassa-Cherifi à Lyon, François Piquemal à Toulouse, Nathalie Oziol à Montpellier, Marie Mesmeur à Rennes... C'est surtout dans les grandes villes et quelques communes de banlieue populaire, là où Jean-Luc Mélenchon a réussi ses meilleurs scores à la présidentielle 2022, que les Insoumis déploient leurs troupes.

Surtout qu'après avoir fait l'impasse sur les municipales de 2020, LFI dispose d'une faible implantation locale (seulement deux maires dans des villes de plus de 5.000 habitants) et doit donc faire de nécessité vertu en puisant dans ses forces vives au Palais Bourbon.

"On a toujours encouragé nos députés à être candidats", abonde Paul Vannier, responsable des élections au sein de la formation mélenchoniste.

"La notoriété du rôle de député aide à la construction d'une liste, c'est sûr. Ca change d'avoir un appui national et cette expérience parlementaire", illustre la députée du Puy-de-Dôme Marianne Maximi, candidate à Clermont-Ferrand, où elle est par ailleurs conseillère municipale d'opposition depuis 2014.

La recette n'avait cependant pas suffi en début d'année lors d'un scrutin anticipé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) où, malgré sa renommée, le député Louis Boyard avait perdu face à la droite, faute notamment d'avoir pu faire l'union de la gauche derrière lui.

- "Volonté de s'ancrer" -

Le RN fait le même pari. "Il y a un intérêt stratégique" à présenter des parlementaires, susceptibles de "faire de très bons scores, parce qu'ils ont la notoriété et l'implantation", reconnait la vice-présidente du parti à la flamme, Edwige Diaz.

Et ce même si la formation d'extrême droite envoie ses têtes d'affiche "dans des communes qui ne sont pas forcément gagnables tout de suite", admet la députée de Gironde, citant en exemple Bordeaux où sa jeune collègue eurodéputée Julie Rechagneux tentera déjà d'atteindre les 10% nécessaires pour se maintenir au second tour et espérer quelques places au conseil municipal.

Même cas de figure pour ses camarades bruxellois Matthieu Valet à Lille, Aleksandar Nikolic à Tours et Virginie Joron à Strasbourg, dont les chances de victoire sont a priori infimes.

Les mieux placés siègent sur les bancs de l'Assemblée, en particulier les méridionaux Laure Lavalette à Toulon, Alexandra Masson à Menton et Franck Allisio à Marseille. "Ils n'ont rien à perdre et beaucoup à gagner", souligne le secrétaire général du groupe RN, Renaud Labaye, assurant que le parti n'a pas poussé ses meilleurs espoirs.

"C'est d'abord leur volonté d'y aller. Le mandat de maire est particulier, il faut aimer ça", ajoute ce proche de Marine Le Pen, tout en admettant que "ça s'inscrit dans la volonté du parti de s'ancrer localement".

"Il n'y a pas d'obligation, on nous a laissé une grande liberté", confirme Mme Diaz, qui réfléchit elle-même à une possible candidature dans son département - mais pas comme tête de liste.

Au RN comme à LFI, cette approche conquérante des municipales tranche avec celle, plus fébrile, des autres groupes. En particulier chez les macronistes, où l'ambiance est au sauve-qui-peut: Violette Spillebout à Lille, Antoine Armand à Annecy, Karl Olive à Poissy, Thomas Cazenave à Bordeaux...

"C'est un peu notre dernière chance", affirmait un député Renaissance il y a quelques mois, prédisant que "ceux qui n'auront pas un ancrage local en 2027 ne survivront pas".