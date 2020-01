Municipales : les vœux de la mairie à Marseille coûtent-ils 500000 euros ?

Chaque jour, dans le cadre des élections municipales, Le Parisien passe au crible une déclaration de candidat.À l'en croire, cela permettrait de « réaliser une économie d'environ 500 000 euros par an ». Samia Ghali, sénatrice ex-PS et candidate de gauche à la mairie de Marseille (Bouches-du-Rhône) aux élections municipales de mars prochain, propose dans son programme de « mettre fin, comme [elle l'a] fait depuis 2008 dans [sa] mairie de secteur, aux cérémonies des vœux qui sont coûteuses et inutiles ». « C'est indécent, ça permettrait de donner plus de moyens aux centres aérés, par exemple », argue-t-elle auprès du Parisien. {#Cérémonie} Chaque année, les cérémonies de vœux coûtent en moyenne 450.000€ aux contribuables marseillais. null Le 8e engagement de mon projet #AuNomDuPeupleDeMarseille est de les supprimer. null#marseilleavanttout #municipales2020 pic.twitter.com/PtNcmMo6bI-- Samia GHALI (@SamiaGhali) 2 janvier 2020Plus de cérémonies à la mairie depuis... 2010Or plus aucune cérémonie de vœux à la population n'est organisée par la mairie de Marseille depuis 10 ans, nous assure la municipalité. « Décision a été prise en 2009, et elle a été effective à partir de 2010 », indique-t-on, sans pouvoir en détailler la raison ni préciser le coût chaque année à l'époque.D'autres cérémonies organisées par la ville de Marseille existent toujours, par exemple à destination du personnel de la mairie. Selon un article de la Provence paru le 31 janvier 2016, elles ont coûté 70 000 euros cette année-là.Le maire Les Républicains Jean-Claude Gaudin présente désormais ses traditionnels vœux à la population via un communiqué, relayé sur les réseaux sociaux et dans la presse, comme le 1er janvier dernier....ni à la métropole, depuis 2018La métropole Aix-Marseille Provence a également fait le choix de mettre fin aux cérémonies de vœux à la population, depuis 2018. « La décision a été ...