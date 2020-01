Municipales : les tripatouillages de Christophe Castaner

L'opposition en est effarée. « Minable manipulation », tonne Marine Le Pen. « La macronie veut manipuler les résultats électoraux », tempête le député (LR) Olivier Marleix. En cause ? Une circulaire adressée le 7 janvier par le ministre de l'Intérieur aux préfets leur demandant de ne plus attribuer d'étiquette politique aux listes déposées par des candidats des communes de moins de 9 000 habitants. Concrètement, au soir des élections, les résultats ne seront détaillés par nuance politique que dans? 1 050 communes (au 1er janvier 2017, la France compte 35 416 communes, dont 35 287 en France métropolitaine et 129 dans les DOM, selon l'Insee), soit à peine 3 % des municipalités !La modification, qui va de facto exclure de l'analyse 50 % de la population qui vit dans ces communes, devrait favoriser la majorité LREM dans la présentation qui sera faite des résultats en effaçant notamment les performances espérées par le Rassemblement national : à la présidentielle de 2017, le score moyen de Marine Le Pen dans les villages de moins de 2 000 habitants avait atteint 26,38 %, soit 15 points de plus que dans les villes de plus de 100 000 habitants (11,14 %). Le gouvernement a beau se défendre de toute man?uvre politicienne, on conçoit que la présidente du RN fulmine?Le gouvernement clame pourtant sa bonne foi. « Beaucoup de maires de petites villes réclamaient de ne pas se voir accoler une étiquette partisane », a...