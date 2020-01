Municipales : les soutiens opportuns de LREM

Accusée de vouloir occulter le résultat des petites communes en n'attribuant plus une étiquette politique aux maires des municipalités de moins de 9 000 habitants, soit 97 % des communes françaises, la circulaire concoctée par le ministre de l'Intérieur à la veille des municipales et envoyée aux préfets leur donne aussi une injonction curieuse, sur laquelle le Conseil d'État devra trancher, ce vendredi, pour dire s'il s'agit (ou non) d'un « tripatouillage ».Habituellement, les listes déposées sont classées politiquement par la préfecture en fonction de l'orientation de la tête de liste, selon un nuancier précis. Y figurent les différents partis politiques, de même que les catégories « divers droite » ou « divers gauche », pour les candidats à la sensibilité marquée mais se voulant détachés des partis. Cette année, le ministère en crée une nouvelle : la catégorie « divers centre » (LDVC), attribuée aux listes qui auraient recueilli à la fois l'investiture de LREM et celle du MoDem.Les artifices de la majoritéMais la circulaire précise, curieusement, que cette catégorie « a également vocation à être attribuée aux listes de candidats qui, sans être officiellement investies par LREM, ni par le MoDem, ni par l'UDI, seront soutenues par ces mouvements ». Plusieurs partis d'opposition ainsi que de nombreux chercheurs et politologues y voient un « artifice électoral » visant à gonfler artificiellement les...