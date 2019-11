Municipales : les rois de la carte électorale entrent en piste

C'est un petit club femé, et discret. Ses membres, pour certains, ne se sont jamais rencontrés, ou à peine croisés. Des hommes à part, que leur réputation précède, rarement dans la lumière. Au PS, à l'UMP d'alors ou ailleurs, on les a souvent connus à des postes aux titres pompeux, du type « chargé des élections ».Une étiquette austère derrière laquelle se cachent - parfois - des experts à la connaissance encyclopédique, des alchimistes dont le rôle peut être crucial ; capables de vous citer le résultat d'une cantonale en 1979, l'histoire de rivalités locales ancestrales. Un savoir qu'ils ont mis à la disposition de leur parti, pour préparer stratégiquement chaque scrutin. Même s'ils n'ont pas non plus le pouvoir d'enrayer le déclin de tout une formation politique.«J'attendais les résultats à côté de ma radio pour vérifier mes projections»« Ça a commencé m'intéresser à 13 ans », nous raconte Ange Sitbon, 52 ans, qui a travaillé puis dirigé le service des élections à l'UMP entre 2007 et 2016. A l'époque, l'adolescent qui se revendique déjà gaulliste commence à consigner les résultats de toutes les élections dans un petit cahier : « Le dimanche soir, dès qu'il y avait une élection partielle, j'attendais les résultats à côté de ma radio pour vérifier mes projections. C'est devenu une passion ».Celui qui est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le meilleur expert français de la carte électorale y passe à l'époque « tous [ses] week-end », affine ses prévisions, en y intégrant des données historiques, religieuses, sociologiques qui influent localement sur les dynamiques de vote. Aujourd'hui employé à la région Auvergne Rhône-Alpes auprès de Laurent Wauquiez, il scrute encore chaque élection. « Je pars toujours en vacances avec une pile de résultats électoraux ! », ajoute Ange Sitbon.