Municipales : les résultats dans 15 villes phares

Machine à voter au temps du coronavirus. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

Trois mois après le premier tour, les municipales ont rendu leur verdict. Le second tour du scrutin préféré des Français, après la présidentielle, a d'abord été marqué par une abstention record - entre 59 et 60 % selon les estimations. Les Verts sortent grands gagnants de cette élection en raflant de nombreuses grandes villes. Le RN, bien qu'en repli par rapport à 2014, réussi à conquérir Perpignan. LREM perd son pari et ne réussit pas à garder Lyon, Bordeaux ni à conquérir Paris. Tour d'horizon.

Les villes gagnées par les écologistes

Bordeaux : le séisme écolo de Pierre Hurmic

C'est un véritable coup de tonnerre qui vient de frapper Bordeaux. L'écologiste Pierre Hurmic est parvenu à se hisser dans le fauteuil de premier magistrat d'une ville tenue par la droite depuis 73 ans et l'élection de Jacques Chaban-Delmas ! Avec 46,48 % des suffrages, Pierre Hurmic devance le maire sortant, Nicolas Florian (44,12 %), et l'ancien candidat NPA à la présidentielle, Philippe Poutou (9,39 %). Le refus du syndicaliste de l'usine Ford de Blanquefort de s'allier à sa liste d'union de la gauche n'a donc pas porté préjudice à Pierre Hurmic. Quant à Nicolas Florian, maire de la ville depuis mars 2019 et la démission d'Alain Juppé, il n'a pas réussi à faire fructifier le ralliement de dernière minute de Thomas Cazenave, le candidat LREM, arrivé 3e au premier tour.

Lyon : Grégory Doucet

