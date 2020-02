Municipales : les pesticides, sujet miné pour les candidats

Si les pesticides sont de plus en plus décriés par une partie de la population, la question n'est que peu abordée par les candidats, notamment en Gironde, qui ne veulent pas se mettre à dos une partie des électeurs.

Un agriculteur traite ses champs. ( AFP / DENIS CHARLET )

La Gironde est l'un des départements qui utilise le plus de pesticides en France. Si leur utilisation est de plus en plus décriée dans le Bordelais, le sujet reste globalement absent de la campagne des élections municipales . "Cest un sujet très sensible. Les candidats ne veulent pas prendre de risque en ce moment. Ça ne bouge pas. Ils ne veulent pas se mettre à dos les électeurs", dont beaucoup travaillent dans les vignes , explique Ludovic Coutant du collectif des parents qui s'était opposé à la construction d'un collège jouxtant un vignoble à Parempuyre.

Dans cette commune péri-urbaine du nord de Bordeaux, le sujet ne domine pas la campagne électorale malgré deux dossiers médiatisés l'année dernière : le projet de collège et la publication d'arrêtés municipaux pour augmenter les distances d'épandage des produits phytosanitaires des bâtiments . "Les Parempuyriens n'en parlent pas beaucoup. Les sujets de préoccupation sont surtout l'insécurité et l'urbanisme", note Henri Lagarrigue, tête de liste de l'opposition. Pour la maire socialiste Béatrice de François, la question des pesticides s'inscrit dans un contexte plus large. "J'ai tout un axe vert", explique-t-elle, assurant que ses arrêtés n'ont "rien à voir avec la campagne !"

Un sujet qui cristallise les oppositions

L'opposition dénonce pourtant dans ses arrêtés anti-pesticides des "coups médiatiques" et lui reprochent d'avoir créé l'année dernière "un malaise dans la commune entre vignerons et riverains. Des salariés se faisaient agresser", dit M. Lagarrigue (LR). Ce conseiller municipal prône dans son programme "un rapprochement des deux vignobles à Parempuyre avec la commune pour expliquer comment ils travaillent et les accompagner pour sortir des pesticides". Il dénonce le décalage entre le discours et la réalité du terrain avec par exemple une nouvelle piste d'athlétisme pour les enfants construite tout près des vignes. "Un plateau sportif", rectifie la maire qui n'avait "pas de terrain ailleurs".

Même débat à Lalande-de-Fronsac, commune viticole de 2.500 habitants, où l'extension d'une école à côté des vignes cristallise les tensions entre le maire et le viticulteur, candidat sur une liste d'opposition . Malgré leurs différends, tous deux reconnaissent que "les gens n'ont pas l'air d'être intéressés plus que ça" par le sujet. "Je respecte le règlement actuel mais si les distances s'allongent, je veux être indemnisé", prévient Stéphane Etourneaud qui traite ses vignes lorsque les enfants ne sont pas à l'école avec un pulvérisateur limitant les émissions dans l'air. Ce vigneron souhaite, s'il est élu conseiller municipal, faire en sorte qu'"il n'y ait pas de constructions n'importe comment".

Un sujet de santé publique

Au niveau national, huit ONG viennent de porter plainte auprès du Conseil d'État concernant la distance entre les constructions et les cultures, jugée trop faible . Générations futures a publié un "Guide du maire zéro pesticide, zéro perturbateurs endocriniens" afin de les "interpeller", et deux associations girondines ont écrit une lettre aux candidats, leur proposant leur aide et louant les arrêtés anti-pesticides. "Le fait que ces arrêtés se soient multipliés est évidemment lié aux municipales", estime Stephen Kerchove d'Agir pour l'environnement. Mais pour les maires ayant pris ces arrêtés anti-pesticides, "ce n'est pas le sujet de campagne. C'est un sujet de santé publique au coeur de la politique d'un certain nombre de maires ", nuance Florence Presson, vice-présidente du collectif regroupant quelque 120 maires ayant pris cette décision.

Dans les plus grandes villes, au-delà des pesticides, la protection de l'environnement est au coeur des municipales pour de nombreux candidats comme à Bordeaux où le maire Nicolas Florian (LR) mène une campagne plus verte et son principal opposant, l'écologiste Pierre Hurmic, a le vent en poupe. Pour la candidate EELV Laure Curvale à Pessac, ville limitrophe où se trouvent plusieurs châteaux viticoles renommés, "l'environnement et l'écologie donnent le tempo de la campagne".