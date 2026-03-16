Municipales : les footeux Pierrick Capelle et Johan Gastien élus dès le premier tour

Malheureux au jeu, heureux en politique ? Pierrick Capelle , qui a vu le SCO d’Angers s’incliner sur la pelouse de Nice (0-2), portera de nouveau la double casquette foot-politique. Réélu comme conseiller municipal à Saint-Léger-de-Linières , un petite commune du Maine-et-Loire, le vétéran angevin (38 ans) était en 19 e position sur la liste de Frank Poquin (« Vivre ensemble, agir pour tous ») qui a recueilli 1 341 voix.

Déjà élu en 2020, c’est une belle prolongation de contrat que Capelle vient de parapher du côté du FC Politique Locale. Bon, ok, la concurrence n’était pas non plus terrifiante : il s’agissait de la seule liste en lice et un vilain taux d’abstention de 50,1 % vient ternir le tableau.…

SW pour SOFOOT.com