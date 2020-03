Municipales : les 300 (autres) villes les mieux gérées de France

Votre maire est-il un bon ou un piètre gestionnaire ? Depuis plusieurs mois, sous la houlette d'Agnès Verdier-Molinié, la fondation iFrap, think tank spécialisé dans l'audit des politiques publiques, décortique pour Le Point les comptes des principales villes de France. Nous avons publié un premier palmarès des 80 plus grandes villes de France.Voici une seconde salve avec les 300 suivantes, qui comptent entre 23 000 et 64 000 habitants. L'équipe de l'iFrap a examiné à la loupe les budgets de ces communes mais aussi des intercommunalités ainsi que les budgets annexes dans lesquels se nichent des investissements et des dettes? À chaque fois, la situation budgétaire a été considérée pour 2014, puis pour 2018, afin d'isoler l'évolution en cours de mandat. Et le comparatif entre les villes a permis de distinguer deux notes globales. « Ainsi, commente Agnès Verdier-Molinié, nous avons une vision globale de ce qui a été fait au cours de la mandature pour les habitants? »Découvrez le palmarès complet des 300 villes les mieux gérées de FranceNeuilly-sur-Seine et Saint-Germain-en-LayeInformation (très) précieuse avant d'aller voter aux municipales. Sont ainsi évalués les dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel, les investissements, la dette et les impôts. Chaque critère est rapporté par habitant. Il s'agit d'un audit purement financier, sans prise en compte des étiquettes politiques des édiles. « De toute façon,...