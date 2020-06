Municipales : le RN perd sa seule commune d'Île-de-France

Les partis de gauche s'étaient désistés pour faire barrage au parti d'extrême-droite.

Cyril Nauth à Mantes-la-Ville, le 31 mars 2014. ( AFP / FRED DUFOUR )

La Rassemblement national n'a plus de commune en Île-de-France. Le seul maire RN de la région, Cyril Nauth, n'a pas été réélu à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, largement battu dimanche 28 juin par un novice en politique soutenu par La République en Marche, Sam Damergy.

Sam Damergy a recueilli plus de 55% des voix contre 44% pour son adversaire qui était arrivé en tête au premier tour dans cette ville de 20.000 habitants de la banlieue parisienne acquise à la gauche depuis l'après-guerre, mais qui avait basculé en 2014 dans le giron du parti frontiste .

"La marche était trop haute, je ne pouvais pas sortir gagnant de ce duel compte tenu de la sociologie de la ville", a déclaré Cyril Nauth, blâmant le désistement des partis de gauche. Les deux listes EELV-PS et UDG ont renoncé à un second tour pour faire barrage au Rassemblement national, souhaitant éviter le scénario de 2014 où l'édile frontiste avait été élu avec seulement 61 voix d'avance , à la faveur d'une quadrangulaire. C'est une première pour cette ville habituée aux triangulaires et aux quadrangulaires.

Polémique sur les subventions

Chef d'entreprise dans le BTP, ex-rugbyman professionnel et ancien président du club de foot local, Sam Damargy avait créé la surprise en mars dernier en arrivant second au premier tour. Peu connu du milieu politique, Sami Damergy a surgi sur fond de polémiques autour des subventions aux associations sportives locales.

Il avait dénoncé la fin des subventions au club du FC Mantes, fréquenté par de nombreux jeunes issus de l'immigration, à l'arrivée du maire d'extrême droite.

En perdant Mantes-la-ville ainsi que Le Luc (Var), le parti de Marine Le Pen conserve au final huit des dix villes gagnées en 2014.

Au Luc (10.800 habitants), le maire sortant RN Pascal Verrelle a été battu en duel par le candidat LR Dominique Lain (55,73% contre 44,26%).