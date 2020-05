Municipales : le gouvernement planche sur un report fin septembre

Pour le moment, la date du second tour des municipales reste fixée au 21 juin. © JEFF PACHOUD / AFP

À quelle date les Français devront-ils retourner aux urnes pour le second tour des élections municipales ? Officiellement, il doit se tenir le 21 juin. Mais le gouvernement serait déjà en train de travailler sur un nouveau report. Selon une information du Journal du dimanche, un projet de loi a été officieusement transmis au Conseil d'État. Les scrutins auraient alors lieu le 27 septembre et le 4 octobre.

Pourquoi deux dates ? Si le second tour a lieu trois mois après le premier tour, il faut refaire ce dernier. Si le vote a bien lieu le 21 juin, pas besoin donc d'appeler de nouveau les électeurs aux urnes pour rejouer le premier tour. Mais le conseil scientifique qui accompagne l'exécutif durant la crise sanitaire doit rendre un avis le 23 mai sur la tenue du vote en juin. « Or, plus personne ne pense que cet avis sera favorable », écrit l'hebdomadaire.

Des communes dans l'attente

Réorganiser le scrutin en septembre serait le meilleur scénario, donc, selon le ministère de l'Intérieur, renvoyant le vote à un moment de l'année où il espère que l'épidémie sera jugulée et qui laisse du temps pour organiser la campagne électorale. Actuellement, ce sont les électeurs de 4 779 communes (sur environ 35 000) qui doivent voter. Dans les autres

