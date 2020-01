Municipales : le budget propreté de la ville de Paris a-t-il baissé depuis 2001 ?

Chaque jour, dans le cadre des élections municipales, Le Parisien passe au crible une déclaration de candidat.La propreté fera à coup sûr partie des grands sujets de la campagne des municipales à Paris. C'est d'ores et déjà l'un des principaux points d'attaques contre la politique conduite par Anne Hidalgo. Lorsque Pierre-Yves Bournazel tentait d'unir ses forces avec Benjamin Griveaux et Cédric Villani (le second a finalement refusé), il fait de la saleté de Paris le premier point noir du bilan de la maire sortante.« La ville est dégueulasse », rappelle régulièrement Gaspard Gantzer. Une critique également reprise par Rachida Dati sur ses visuels de campagne. La candidate LR dénonce l'insalubrité des rues parisiennes et avance ses statistiques : « Depuis 2001, le budget propreté a diminué alors que la surface d'espace public à traiter a augmenté de 30 % sur la même période. » Paris était une ville lumière. Elle est devenue une ville de l'ombre !null Voilà la réalité du bilan de la Mairie de #Paris ! #Paris2020 pic.twitter.com/zhjr9RCeoZ— Rachida Dati ? (@datirachida) January 12, 2020Un rapport sur lequel se basent tous les opposantsLes détracteurs d'Anne Hidalgo exploitent tous les conclusions d'une mission d'information et d'évaluation sur la politique parisienne en matière de propreté, dont les conclusions ont été rendues en 2018.Présidée par Florence Berthout, la maire du Ve arrondissement de Paris, cette mission a réuni sept mois durant, à la demande de la droite parisienne, des élus de tous bords politiques, y compris du Parti socialiste, qui ont voté à l'unanimité les 45 préconisations inscrites dans le rapport. De quoi lui donner de la légitimité, et en faire une belle source d'inspiration pour tous ceux qui souhaiteraient en faire un thème majeur de la campagne parisienne. C'est-à-dire la quasi-totalité des adversaires de la maire sortante. LIRE AUSSI ...