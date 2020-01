Municipales : la CCI Paris demande la généralisation de l'ouverture des commerces les soirées et le dimanche

La Chambre de commerce et d'industrie de Paris a présenté 20 mesures en vue des municipales de mars, portant "la voix des entreprises et des commerces parisiens".

"Les chefs d'entreprise et les commerçants de Paris, durement éprouvés depuis plus d'un an, attendent beaucoup de ces élections municipales ", affirme Dominique Restino, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCI). La CCI Paris, qui souhaite "porter la voix des entreprises et des commerces parisiens dans le débat public", a présenté mardi 28 janvier de nombreuses mesures à mettre en oeuvre lors de la prochaine mandature pour aider entrepreneurs et commerçants.

La CCI souhaite ainsi que la prochaine municipalité crée une zone touristique unique dans la capitale , qui remplacerait les dix zones touristiques actuellement présentes dans Paris. Cela aurait pour conséquence de généraliser l'ouverture des commerces les soirées et le dimanche .

60 propositions pour les entrepreneurs et les commerçants

La CCI parisienne demande aussi des rencontres trimestrielles systématiques entre la Ville et les organisations du monde économique ; la création d'une "agence municipale de coordination des travaux et des chantiers" ; la mise en place d'un fonds permanent de soutien pour les commerçants et les chefs d'entreprise en cas de dommages liés à des manifestations, des actes terroristes, ou d'autres catastrophes (inondations, explosions...) ; un engagement pour une capitale plus propre et plus sûre avec des "pénalités en matière d'incivilités", "sur le modèle de la 'tolérance zéro' de New York dans les années 90" ; le soutien du label "Fabriqué à Paris" en créant un réseau de points de vente dédiés,... Au total, la CCI a énoncé 60 propositions à destination des candidats aux municipales.

De son côté, le Medef Paris, dont de nombreux adhérents sont élus à la CCI, souhaite que le maire de la capitale soit également celui de la métropole du grand Paris . "Il faut aussi un maire qui voit en grand, qui soit à la mesure cette ville", a déclaré à l'AFP Marie-Sophie Claverie, directrice générale du Medef Paris, qui trouve que Paris est "un petit peu à l'étroit aujourd'hui". "Il faut une ville globale qui soit à tout le moins à la mesure de cette zone dense de 7 millions d'habitants qui est aujourd'hui plus ou moins la métropole" et "qui recouvre la réalité économique", estime-t-elle. La Métropole du Grand Paris rassemble aujourd'hui la ville de Paris et 130 communes d'Île-de-France dans une vaste intercommunalité. Ses responsables ne sont pas élus au suffrage universel.