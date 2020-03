Municipales : la candidate LREM fâche le Stade rennais

C'est une vidéo qui n'a pas du tout fait plaisir au Stade rennais. Le club de football a pris connaissance d'un clip de campagne, publié le lundi 9 mars, en fin d'après-midi, par Carole Gandon, candidate LREM à la mairie de Rennes, âgée de 36 ans. Pour présenter la liste sur un ton humoriste, il a été jugé bon de s'inspirer de la présentation des joueurs du Stade rennais. Ainsi, la vidéo reprenait tous les éléments de communication du club, comme les couleurs rouge et noir, le logo du club, jusqu'au slogan actuel de l'équipe, « Tout donner ».Lire aussi Municipales : le chemin de croix des ministres candidats« Sans autorisation »Un spot politique apprécié par les candidats de la liste LREM. « C'est topissime », se serait félicité en interne Jean-Émile Gombert, le numéro deux de la liste. Mais le clip a été très vite supprimé (il est resté en ligne une dizaine de minutes), sans autre forme de procès et sans donner d'explications. Officiellement, il s'agirait d'un « souci de conformité ». À moins que la raison soit à chercher du côté du club de football. La récupération politique n'a pas du tout fait plaisir aux cadres du Stade rennais, actuellement troisième de Ligue 1 et en lice pour une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le club n'a jamais été consulté pour ce clip.Lire aussi Ils sont maires de communes? sans aucun habitantDans un communiqué publié à 16 heures mardi 10 mars, le Stade...