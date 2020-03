Municipales: l'exception Verneuil-Grand, une petite Belgique en Meuse

"Heureusement qu'ils sont là, sinon je n'aurais pas bouclé ma liste!", s'esclaffe le maire (SE) Daniel Dieu, dont l'équipe municipale se compose de sept Belges et trois Français.

L'agriculteur à la retraite, âgé de 63 ans, a eu l'idée, pour le scrutin de 2001, de solliciter les ressortissants belges, qui, en tant que citoyens européens, peuvent siéger au conseil municipal.

Ainsi, en France quelque 2.500 Européens siègent dans les municipalités, soit 0,5% des 495.000 élus.

"C'était un défi assez mal perçu (des administrés), mais j'ai passé toute ma liste dès le premier coup" face au maire sortant, poursuit M. Dieu.

"La surprise était d'être élu au premier tour, personne ne nous connaissait !", souligne Christophe Maertens, 48 ans. Ce docteur en chimie venait juste de s'installer dans le village de 208 habitants, dont 70 Belges, où d'anciennes bâtisses côtoient des maisons modernes.

Dans les années 1990, de nombreux Belges se sont installés en Meuse, de l'autre côté de la frontière, pour bénéficier des prix de l'immobiliser plus attractifs et d'un avantage fiscal leur permettant jusqu'en 2010 de payer en France leurs impôts, moins élevés qu'en Belgique. Plusieurs communes meusiennes ont ainsi des conseillers municipaux belges.

"On a un rôle à jouer, on peut être utile", souligne M. Maertens, qui voyage beaucoup pour son travail mais trouve toujours le temps d'être présent aux conseils municipaux.

"Ils ont bousculé le système, ils ont pensé à des choses auxquelles on ne pensait pas. Ils ont de bonnes idées et comme ce sont presque tous des ingénieurs, ils apportent leur expertise", ajoute le maire.

Mayor of Verneuil-Grand and candidate for re-election Daniel Dieu (C) poses with Belgian (L) and French (R) members of his municipal council outside the town hall of Verneuil-Grand, north-eastern France, near the border with Belgium, on February 26, 2020, ahead of March 2020 mayoral elections in France. Verneuil-Grand is the only municipality in France with more foreign elected representatives than French citizens: Belgians are a majority on the municipal council. Dieu solicited Belgian nationals for the 2001 election, whom, as European citizens, can sit on the municipal council. ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )