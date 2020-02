Municipales : l'ex-"gilet jaune" Jacline Mouraud ne peut pas se présenter

Les membres de la liste unique de Bohal, dans le Morbihan, ont refusé à l'unanimité de voir l'ancienne "gilet jaune" mener la liste lors des élections municipales de mars, craignant de "perdre toute crédibilité".

Jacline Mouraud, le 7 octobre 2019, à Bohal. ( AFP / DAMIEN MEYER )

Sa vidéo contre la "traque aux conducteurs" en octobre 2018, visionnée six millions de fois sur Youtube, l'avait catapultée au rang d'égérie des "gilets jaunes" . Depuis Jacline Mouraud a des ambitions politiques. Après avoir fondé en janvier 2019 "Les Émergents" parti qui souhaitait "refaire de la politique avec du coeur et de l'empathie", la quinquagénaire a décidé de se lancer dans la course aux élections municipales à Bohal, commune du Morbihan où elle vit depuis cinq ans.

Après 30 ans à la tête du village de 830 habitants, le maire sortant a en effet décidé de ne pas se représenter et quelques adjoints ont commencé à constituer une liste. "Ils ont expliqué qu'ils cherchaient désespérément une personne pour la mener. Le lendemain, j'ai proposé ma candidature", explique Mme Mouraud au Parisien mardi 18 février. Mais, tous les membres de la liste ont refusé à l'unanimité. "Nous craignions de perdre toute crédibilité auprès des Bohalais. Notre liste est apolitique. Certains membres de l'équipe ont même menacé de partir si Jacline Mouraud nous rejoignait", justifie David Busson, l'un des adjoints.

"J'aurais aimé avoir le droit à la parole. Ils n'ont même pas voulu entendre mes propositions pour la commune", déplore l'ancienne "gilet jaune". "J'ai cru comprendre que j'étais trop marquée ! Si j'étais Éric Drouet (un autre ex-leader contesté du mouvement, ndlr), je comprendrais, mais là...", poursuit-elle.

Mais Jacline Mouraud ne veut pas abandonner. "Des gens vomissent régulièrement leur haine sur ma page Facebook. Plus ils font ça, plus ça m'incite à continuer" , assure celle qui a sorti un livre la semaine dernière, "Jaune... et après" (éditions Télémaque), dans lequel elle expose ses idées pour le pays, notamment sur la fiscalité.