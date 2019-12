Municipales ? Grégory Doucet : « Je sens que Lyon a une âme écologiste »

Et si c'était lui ? Et si le prochain maire était écologiste ? À Lyon, les Verts se prennent à rêver. En juin dernier, ils avaient recueilli 21 % des voix aux élections européennes entre Rhône et Saône. La vague verte qui s'annonce aux municipales de mars sur les grandes villes de France pourrait également emporter Lyon, où les sondages donnent les écologistes en tête. Et les divisions, à droite, à gauche, comme au sein de La République en marche semblent leur ouvrir un boulevard.Pour porter leurs couleurs, les Verts jouent la carte de la nouveauté. Grégory Doucet, secrétaire d'EELV Lyon, a été choisi en septembre à l'issue de primaires pour mener la bataille de Lyon. Ce parfait inconnu a coiffé au poteau deux figures historiques de l'écologie locale, Étienne Tête et Bruno Charles.De l'humanitaire à la politiquePourtant, à 46 ans, ce père de trois enfants, arrivé à Lyon en 2009 pour prendre des responsabilités au sein de l'ONG Handicap International comme directeur des opérations en Afrique de l'Ouest, n'arrive pas tout à fait par hasard. Cela fait déjà quelques années qu'il se prépare à cette échéance. « J'ai compris que pour aller plus loin, il fallait passer par la dimension politique, qu'il fallait aller au-delà d'un engagement individuel », confie le militant.Aux municipales de 2014, son nom apparaissait à peine en queue de liste dans le 8e arrondissement. Puis encore furtivement aux législatives de 2017, avant...